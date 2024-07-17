В центре Казани впервые пройдет фестиваль разумного потребления

Фото: kzn.ru

В центре столицы Татарстана, на улице Баумана, в субботу, 20 июля, впервые состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Пришедшие на мероприятие смогут сдать вторсырье и поучаствовать в гаражной распродаже, на которой представят растения, экотовары и вещи от горожан. Будет предусмотрена и фотозона в стиле ретро с видом на Казанский Кремль.

Участники проекта «ЭкоЛогично» займутся приемом отходов на переработку. В частности, можно будет сдать бритвенные станки, фломастеры, сломанные телефоны, провода и зарядки от них, блистеры от таблеток и так далее. Помимо прочего, в рамках акции волонтеры расскажут о материалах, которые изготавливают из вторсырья.

Событие будет организовано у станции метро «Кремлевская» на круговой площадке около Академии наук РТ, оно продлится с 12 до 19 часов.

Еще одно мероприятие «КультТорга» пройдет в воскресенье, 21 июля, на набережной Казанки в павильоне «Экостанция». Здесь можно будет обменяться одеждой, книгами, растениями, украшениями и прочими предметами.

Запланирован пикник-нетворкинг, для участия в котором потребуется предварительная регистрация. Площадка будет работать с 15 до 19 часов.