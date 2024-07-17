Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани впервые пройдет фестиваль разумного потребления
В центре столицы Татарстана, на улице Баумана, в субботу, 20 июля, впервые состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Пришедшие на мероприятие смогут сдать вторсырье и поучаствовать в гаражной распродаже, на которой представят растения, экотовары и вещи от горожан. Будет предусмотрена и фотозона в стиле ретро с видом на Казанский Кремль.
Участники проекта «ЭкоЛогично» займутся приемом отходов на переработку. В частности, можно будет сдать бритвенные станки, фломастеры, сломанные телефоны, провода и зарядки от них, блистеры от таблеток и так далее. Помимо прочего, в рамках акции волонтеры расскажут о материалах, которые изготавливают из вторсырья.
Событие будет организовано у станции метро «Кремлевская» на круговой площадке около Академии наук РТ, оно продлится с 12 до 19 часов.
Еще одно мероприятие «КультТорга» пройдет в воскресенье, 21 июля, на набережной Казанки в павильоне «Экостанция». Здесь можно будет обменяться одеждой, книгами, растениями, украшениями и прочими предметами.
Запланирован пикник-нетворкинг, для участия в котором потребуется предварительная регистрация. Площадка будет работать с 15 до 19 часов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»