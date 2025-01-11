В центре Казани возвращают исторический облик гостинице «Гранд-отель» — фото

Фото: https://t.me/OKN_Tatar/

В центре Казани продолжается реставрация гостиницы «Гранд-отель» — объекта культурного наследия «Дом Свешникова». Здание, расположенное на улице Кави Наджми, сильно пострадало при пожаре в 2010 году и было заброшено, напомнили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Работы по восстановлению здания середины XIX века начались в 2023 году. За это время специалисты укрепили фундамент и стены, восстановили крышу, фасады и окна. Далее предстоит устройство инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Внешний вид здания до реставрации Фото: https://t.me/OKN_Tatar/

В комитете отметили, что при реставрации был сохранен исторический облик объекта.

Согласно исторической справке, до революции здесь располагались «Никольские номера», а после — «Гранд-отель». Объект культурного наследия носит имя своего первого владельца — купца А.Н.Свешникова.