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Шаймиев и Мухаметшин возложили цветы у памятника Пушкину в Казани
У памятника Александру Пушкину возле здания Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля прошло возложение цветов в честь 225-летия со дня рождения поэта.
«Вы чувствуете, где мы с вами стоим? Мы пришли воздать должное величию Пушкина. Хорошо, что наше поколение и будущее поколение с таким интересом и серьезностью пришли увековечить память поэта», - сказал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.
Александр Пушкин – великий русский поэт, который оказал огромное влияние на формирование современного русского языка. Среди его знаковых произведений роман в стихах «Евгений Онегин», романы «Капитанская дочка», «Дубровский» и многие другие.
«У каждого народа есть такие выдающиеся люди. Не зарастет пусть тропа к этим достойным гражданам, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны и республики», – пожелал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Сегодня также выходит в прокат полнометражный анимационный фильм «Пушкин и… Михайловское. Начало». Мультфильм повествует о ссыльных годах поэта в селе.
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