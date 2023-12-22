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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани водитель Porsche влетел в столб, пассажирка в больнице
ДТП произошло сегодня в районе полудня на персечении улиц Горького – Гоголя в Казани.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, при повороте «Лада Гранта» не заняла крайнее положение и создала помеху внедорожнику Porsche. Чтобы избежать столкновения, иномарка вылетела на обочину и врезалась в столб возле местного кафе.
В результате ДТП пострадала пассажирка премиального авто – ее увезли в больницу.
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