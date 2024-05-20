В центре Казани водитель легковушки вылетел на красный и опрокинулся на дороге

На перекрестке улиц Горького – Гоголя в Казани произошло серьезное ДТП.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 10 мая водитель «Лады» 14-й модели вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Kia Corento. В результате столкновения отечественная легковушка опрокинулась на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили участников происшествия получили значительные технические повреждения.

В отношении 25-летнего нарушителя составлен протокол.