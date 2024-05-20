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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани водитель легковушки вылетел на красный и опрокинулся на дороге
На перекрестке улиц Горького – Гоголя в Казани произошло серьезное ДТП.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 10 мая водитель «Лады» 14-й модели вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Kia Corento. В результате столкновения отечественная легковушка опрокинулась на бок.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили участников происшествия получили значительные технические повреждения.
В отношении 25-летнего нарушителя составлен протокол.
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