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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани водитель «КамАЗа» проехал на красный и врезался в Land Rover
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ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Московская – Парижской Коммуны.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в Land Rover.
20-летний водитель внедорожника получил травмы, его осмотрели медики скорой помощи.
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