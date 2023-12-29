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Происшествия 29 декабря 2023 10:09

В центре Казани водитель «КамАЗа» проехал на красный и врезался в Land Rover

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ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Московская – Парижской Коммуны.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в Land Rover.

20-летний водитель внедорожника получил травмы, его осмотрели медики скорой помощи.

Фото:Госавтоинспекция Казани

#дтп в казани
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