В центре Казани вновь запущен каскад фонтанов — «Булак снова тот»

В Казани вновь запущен каскад фонтанов на Булаке. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, после ремонта подпорной стены здесь наконец удалось поднять воду до необходимого уровня.

«До конца сезона еще полтора месяца, а значит, вы успеете сделать много красивых кадров», — уверены в комитете.

В сообщении говорится, что сейчас работают не все фонтаны — «чуть меньше чем 22». Однако в ближайшее время все они вновь будут подключены.

Напомним, подпорная стена Булака, построенная в 1970-е годы, обрушилась в апреле. Причиной стала коррозия металлических закладных деталей, с помощью которых декоративные плиты крепились к железобетонному проходному каналу. Как заявили в мэрии, восстанавливали стену с использованием современных технологий и долговечных материалов.

В конце августа реконструкцию стены завершили, и по участку улицы Лево-Булачной от ул.Парижской Коммуны до ул.Татарстан возобновилось движение транспорта.