В центре Казани в воскресенье будет ограничено движение по ряду улиц

В это воскресенье в столице Татарстана пройдет Казанский национальный полумарафон. На время подготовки и проведения легкоатлетических соревнований на некоторых улицах ограничат движение транспорта, передает пресс-служба мэрии Казани.

С 6:30 до 14:00 будет закрыто движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

С 6:30 и до 12:00 ограничение будет действовать:

по ул. Сибгата Хакима — от ул. Фатиха Амирхана до пересечения с Чистопольской (в двух направлениях движения);

по Чистопольскому кольцу — от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на Чистопольской (на двух правых полосах движения);

по Чистопольской — по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (на трех правых полосах движения).

С 7:00 и до 12:30 ограничение будет действовать на следующих участках:

по ул. Сибгата Хакима — от Декабристов до ул. Фатиха Амирхана (в двух направлениях движения);

по ул. Фатиха Амирхана — по направлению от ул. Козина до ул. Сибгата Хакима (с возможностью выезда из жилых комплексов «Современник» и «Савин Хаус»).

С 7:30 и до 10:00 перекроют для движения автомобилей следующие участки:

по ул. Фатиха Амирхана — по направлению от ул. Сибгата Хакима до моста Миллениум, движение приостановят на мосту (по направлению от ул. Сибгата Хакима до съезда на Подлужной);

по Подлужной — от съезда с моста Миллениум до улицы Подлужная, 17, ЖК «Европейский» (в двух направлениях движения с возможностью выезда из частного сектора в направлении ул.Л.Толстого).

С 7:30 и до 11:00 будут недоступны для автомобилистов участки: