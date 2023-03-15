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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани в подвале жилого дома обнаружили 2 тонны поддельного коньяка и вина
В Татарстане возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте поддельного спиртного, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что в подвале жилого дома в центре Казани местный житель организовал подпольный цех, в котором производил фальсифицированные вина, коньяки и водку, выдавая алкоголь за привезенный из другого региона.
Спиртное он продавал постоянным клиентам, включая жителя Нижнекамска, которого задержали после приобретения фальсификата в Алексеевском районе.
В общей сложности полицейские изъяли 2 тонны алкогольной продукции. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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