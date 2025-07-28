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Общество 28 июля 2025 10:22

В центре Казани в начале августа из-за мероприятий ограничат движение транспорта

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В связи с проведением соревнований и праздника в центре Казани ожидаются временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в Телеграм-канале мэрии города.

Чемпионат России по лыжероллерам пройдет с 29 июля по 4 августа в Казани. Основные старты принимают трассы лыжно-биатлонного комплекса «Мирный», однако кульминацией станут две финальные гонки, которые пройдут прямо в центре города. В связи с этим 3 августа с 6:00 до 15:00 будет ограничено движение по Кремлевской набережной и ул. Батурина.

Авиационный праздник под названием «Я выбираю небо» пройдет 2 августа с 15:00 до 19:00 у центра семьи «Казан». Гостей мероприятия ждут профориентационная аллея, мастер-классы, выступления местных артистов и другие развлекательные активности. С 6:00 до 16:00 перекроют ул. Кремлевскую, а с 14:00 до 20:00 – ул. Сибгата Хакима.

#ограничение движения
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