В центре Казани в мае снизилась стоимость долгосрочной аренды

В центре Казани зафиксировано снижение стоимости аренды квартир. По данным сервиса «Яндекс Аренда», в мае 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в Вахитовском районе снизилась на 2,4% и составила 60,3 тыс. рублей. Несмотря на это, район остается самым дорогим для арендаторов в городе.

В целом по Казани медианная стоимость аренды в мае составила 45 тыс. рублей, что соответствует апрельскому уровню. За год рост составил 12,5%. В течение месяца арендные ставки практически не менялись в большинстве районов города, в том числе в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Советском. При этом в Приволжском районе цены выросли на 4%, а в Московском — снизились на 0,3%.

Годовое подорожание зафиксировано во всех районах Казани. Самый заметный рост показали Приволжский, Московский и Советский районы. Минимальный прирост зафиксирован в Вахитовском районе — всего 0,6%.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, основной причиной роста цен стало появление на рынке инвестиционного жилья — это квартиры с новым ремонтом и мебелью, изначально купленные для сдачи в аренду. Дополнительное влияние на стоимость оказывают благоустройство территории и инфраструктура жилых комплексов.

«Годовой рост стоимости в Казани во многом связан с выходом в сегмент долгосрочной аренды инвестиционных квартир. Это жилье, купленное в современных домах специально под сдачу. Его более высокая стоимость обусловлена новым ремонтом, техникой и меблировкой. Также на цену влияют и дополнительные удобства на территории самих жилых и апарт-комплексов», — сказал Жуков.

Несмотря на высокие медианные ставки, в Вахитовском районе можно найти более доступные варианты. Так, арендовать однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м с евроремонтом и всей необходимой техникой можно за 30 тыс. рублей в месяц. В этом же районе находится и самая дорогая квартира, сдающаяся в Казани, — четырехкомнатное жилье площадью 140 кв. м с дизайнерским ремонтом за 260 тыс. рублей в месяц. В стоимость включены два балкона, две лоджии с видом на озеро и машиноместо в подземном паркинге.

Наибольшей популярностью среди арендаторов в 2025 году пользуется Советский район — на него приходится почти треть всех просмотров объявлений. Также высокий интерес сохраняется к Приволжскому и Ново-Савиновскому районам. Больше всего квартир для аренды также предлагалось в Советском районе — свыше 30% всех актуальных объявлений. Значительный объем предложения представлен также в Вахитовском и Ново-Савиновском районах.