В центре Казани в доме, где находится бар «Жизнь», случился пожар

Сегодня вечером на третьем этаже трехэтажного здания 50/8 на улице Карла Маркса в Казани случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Также в электрощитовой на втором этаже загорелись кабели.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте работают 6 пожарных автоцистерн, 3 автолестницы и 40 человек личного состава пожарной охраны.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы проверяют помещения всех трех этажей и чердака.

В 20:55 пожар был локализован, пострадавших нет.