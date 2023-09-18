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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани в доме, где находится бар «Жизнь», случился пожар
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Сегодня вечером на третьем этаже трехэтажного здания 50/8 на улице Карла Маркса в Казани случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Также в электрощитовой на втором этаже загорелись кабели.
На месте работают 6 пожарных автоцистерн, 3 автолестницы и 40 человек личного состава пожарной охраны.
Огнеборцы проверяют помещения всех трех этажей и чердака.
В 20:55 пожар был локализован, пострадавших нет.
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