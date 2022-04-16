В центре Казани устранили аварию на водоводе
Аварию на водопроводе, произошедшую накануне утром в центре Казани, устранили. Напомним, прорыв трубы случился на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату.
«Аварию устранили. Проводят опрессовку», — сообщила пресс-служба мэрии Казани в своем телеграм-канале.
Отмечается, что рабочие уже переходят к восстановлению благоустройства.
Из-за прорыва без воды остались 94 жилых дома, 3 детских сада и 4 школы. Также было приостановило движение троллейбусного маршрута №2. Задержка движения составила почти пять часов.