В центре Казани устранили аварию на водоводе

Аварию на водопроводе, произошедшую накануне утром в центре Казани, устранили. Напомним, прорыв трубы случился на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату.

«Аварию устранили. Проводят опрессовку», — сообщила пресс-служба мэрии Казани в своем телеграм-канале.

Отмечается, что рабочие уже переходят к восстановлению благоустройства.

Из-за прорыва без воды остались 94 жилых дома, 3 детских сада и 4 школы. Также было приостановило движение троллейбусного маршрута №2. Задержка движения составила почти пять часов.