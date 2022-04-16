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Ру Тат
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Общество
16 апреля 2022  16:15

В центре Казани устранили аварию на водоводе

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Аварию на водопроводе, произошедшую накануне утром в центре Казани, устранили. Напомним, прорыв трубы случился на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату. 

«Аварию устранили. Проводят опрессовку», — сообщила пресс-служба мэрии Казани в своем телеграм-канале. 

Отмечается, что рабочие уже переходят к восстановлению благоустройства. 

Из-за прорыва без воды остались 94 жилых дома, 3 детских сада и 4 школы. Также было приостановило движение троллейбусного маршрута №2. Задержка движения составила почти пять часов.

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