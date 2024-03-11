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В центре Казани пьяный водитель Mercedes сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Накануне вечером на перекрестке улиц Большая Красная – Жуковского сбили 75-летнюю женщину. Пострадавшая вызвала медиков по месту проживания.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, на место происшествия приехал экипаж ДПС. Во время беседы выяснилось, что Mercedes-Benz сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель иномарки скрылся с места ДТП.
Позднее автоинспекторам удалось найти нарушителя. Им оказался 25-летний водитель. Со слов мужчины, он уехал с места происшествия, поскольку испугался. После этого, по словам казанца, он пришел домой и употребил спиртное. Вину свою не отрицал.
Водителя доставили в ближайший отдел полиции. Пострадавшую женщину после оказания медицинской помощи отпустили из больницы.
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