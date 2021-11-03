В центре Казани пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

4 и 5 ноября в Казани состоится бесплатное моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль разместится на улицах Баумана и Петербургская, сообщает благотворительная организация «Новый век».

Мобильный пункт будет работать на улице Баумана (под часами) 4 и 5 ноября с 11 утра до 15.00, а на Петербургской — с 15.00 до 19.00.

«Любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти моментальное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Также консультанты проекта ответят на вопросы и расскажут о рисках, которые могут привести к заражению ВИЧ», — сообщили в фонде.