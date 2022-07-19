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Ру Тат
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Транспорт
19 июля 2022  13:42

В центре Казани продлено ограничение движения по четырем улицам

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В центре Казани на четырех улицах будет продлено ограничение движения. Причина временных неудобств — реконструкция и реставрация объектов культурного наследия, рассказали в Комитете внешнего благоустройства.

Так, до 23 мая следующего года будут перекрыты тротуары по Профсоюзной (на участке от улицы М.Джалиля до улицы К.Наджми), по улице К.Наджми (от Профсоюзной до улицы Рахматуллина), по улице М.Джалиля (от Профсоюзной до дома № 2/18 по улице М.Джалиля).

Кроме того, ограничительный режим будет действовать (частично для транспорта, и полностью проход по тротуару) по улице Рахматуллина — на участке от улицы К. Наджми до дома № 2/18 по улице М.Джалиля.

#ограничение движения
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