news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 июля 2026 20:01

В центре Казани продают трехэтажный особняк XIX века за 170 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В историческом центре Казани на продажу выставлен трехэтажный особняк XIX века. Стоимость объекта составляет 170 млн рублей. В состав лота входит нежилое здание общей площадью 509 кв. м и земельный участок площадью 3,26 сотки, сообщает федеральная электронная площадка ТЭК-Торг.

По полученной информации, особняк 1884 года постройки расположен на улице Габдуллы Тукая в Вахитовском районе, числится среди объектов наследия ЮНЕСКО. Здание отреставрировано в 2012 году под контролем Министерства культуры РТ. Проведены современные коммуникации, выполнена качественная отделка. Объект оборудован охранно-пожарной сигнализацией, интернетом и телефонией.

В пешей доступности – Казанский кремль, Старо-татарская слобода и другие памятники архитектуры. Как отмечается в сообщении, здание подходит для различных инвестиционных проектов: офиса крупной компании, апарт-отеля, шоурума, творческих мастерских или велнес-студии.

#исторический центр казани #Недвижимость
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

30 июля 2026
Утренний потоп на дорогах Казани сняли на видео

Утренний потоп на дорогах Казани сняли на видео

30 июля 2026
Новости партнеров