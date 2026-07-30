В центре Казани продают трехэтажный особняк XIX века за 170 млн рублей

В историческом центре Казани на продажу выставлен трехэтажный особняк XIX века. Стоимость объекта составляет 170 млн рублей. В состав лота входит нежилое здание общей площадью 509 кв. м и земельный участок площадью 3,26 сотки, сообщает федеральная электронная площадка ТЭК-Торг.

По полученной информации, особняк 1884 года постройки расположен на улице Габдуллы Тукая в Вахитовском районе, числится среди объектов наследия ЮНЕСКО. Здание отреставрировано в 2012 году под контролем Министерства культуры РТ. Проведены современные коммуникации, выполнена качественная отделка. Объект оборудован охранно-пожарной сигнализацией, интернетом и телефонией.

В пешей доступности – Казанский кремль, Старо-татарская слобода и другие памятники архитектуры. Как отмечается в сообщении, здание подходит для различных инвестиционных проектов: офиса крупной компании, апарт-отеля, шоурума, творческих мастерских или велнес-студии.