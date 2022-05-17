В центре Казани приставы сняли с частного дома плакат, оскорбляющий Верховный суд РТ

В Казани приставы наведались к Марсу Хайруллину, который на фасаде своего частного дома установил баннер с оскорблениями Верховного суда РТ. Исполнители заставили хозяина дома снести незаконный плакат, рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

Незаконный баннер был вывешен на фасаде верхнего этажа частного дома в самом центре Казани.

«Суд обязал хозяина дома в течение месяца убрать железную конструкцию с баннером. Однако владелец дома баннер не демонтировал, фасад в первоначальное состояние не привел», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Накануне судебные приставы сами приехали к дому. Незаконную конструкцию вместе с баннером убрали. Кроме того, хозяин дома самостоятельно убрал с окон и другие провокационные плакаты.

Однако сегодня утром Хайруллин снова вывесил на фасаде плакат, только уже с другим провокационным лозунгом.

Марс Хайруллин известен тем, что уже не первый год пытается «воевать» с представителями власти и правопорядка. Несколько раз он вывешивал на окнах и чердаке своего частного дома плакаты с провокационными лозунгами.

Вахитовский районный суд Казани регулярно выписывает Хайруллину штрафы, а приставы и стражи порядка снимают баннеры. Более того, суд постановил демонтировать чердак дома, признав его незаконной надстройкой.

Дом Хайруллина находится на улице Батурина под Казанским Кремлем. Несколько раз ему предлагали продать дом, однако мужчина завысил цену, и покупателям пришлось отказаться.