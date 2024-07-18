В центре Казани при столкновении двух иномарок пострадала девушка

Ночью в центре Казани на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского столкнулись автомобили Kia и Mercedes, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился в 00:41, когда 38-летний водитель Kia, двигаясь по улице Карла Маркса от Театральной в сторону улицы Карима Фукса, при повороте налево не предоставил преимущество другой иномарке. За рулем последней находился 28-летний мужчина, который ехал со стороны улицы Карима Фукса в прямом направлении к Театральной улице.

В результате столкновения пострадала пассажирка Мерседеса, 24-летняя девушка. С различными травмами ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.