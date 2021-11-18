В центре Казани пресечена незаконная торговля лещом, судаком и карпом

Сегодня в центре Казани была пресечена незаконная торговля речной рыбой. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, инспекторы Управления Россельхознадзора по РТ и Комитета потребительского рынка Казани изъяли у нарушителей почти 50 кг леща, карпа и судака, продаваемых без необходимых документов.

«В ходе рейда зафиксированы факты реализации речной рыбы на территории ООО „Нереида“. Рыба реализовалась без сопроводительных ветеринарных документов, что способствует небезопасному качеству товара для потребителя. По результатам осмотра изъято 49,96 кг речной рыбы, среди которой лещ, судак и карп. Продукция подлежит дальнейшей утилизации. На место были вызваны сотрудники полиции», — сказано в сообщении госкомитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что несанкционированную точку торговли речной рыбой обнаружили в ходе рейда в поселке Мирном. Рыбу, добытую браконьерами, нарушители продавали без документов из ящиков, установленных прямо на земле.