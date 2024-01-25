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Происшествия 25 января 2024 20:56

В центре Казани пожарные потушили вспыхнувшую на ходу иномарку

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Пользователи соцсетей опубликовали видео с горящим автомобилем в центре Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на Астрономической улице загорелся Nissan.

Прибывшие на место огнеборцы потушили иномарку. Площадь горения составила 4 квадратных метра, никто не пострадал.

Причины пожара установят специалисты.

#загорелась машина
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