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В центре Казани пожарные потушили вспыхнувшую на ходу иномарку
Пользователи соцсетей опубликовали видео с горящим автомобилем в центре Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на Астрономической улице загорелся Nissan.
Прибывшие на место огнеборцы потушили иномарку. Площадь горения составила 4 квадратных метра, никто не пострадал.
Причины пожара установят специалисты.
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