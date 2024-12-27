В центре Казани появится еще один объект культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Жилой дом №10 по улице Татарстан, построенный в конце XIX века, планируют включить в перечень объектов культурного наследия. Здание получит имя «Дом М.Г.Сибирякова», следует из результатов историко-культурной экспертизы, опубликованных на сайте Комитета Татарстана по охране ОКН.

Здание расположено на территории, где в XIX веке планировалось строительство нового речного порта Казани — несостоявшихся «речных ворот». Ожидалось, что порт разместится за Ново-Татарской слободой. Между Волгой и городом хотели прорыть глубоководный канал, а у городских кварталов обустроить бухту, куда заплывали бы речные суда. Однако по ряду причин проект так и не был реализован.

Исследуемый объект получил свое имя в честь первого владельца — купца второй гильдии Мухамедгали Сибирякова. В начале XX века купец, столкнувшись с материальными трудностями, был вынужден заложить дом в Государственном банке. В 1904 году его имущество перешло в собственность Казанского отделения госбанка, а спустя год было продано Мусульманскому благотворительному обществу Казани.

Здание двухэтажное кирпичное, его стены неоштукатурены. Венчает дом четырехскатная крыша. Наблюдается асимметрия, связанная со смещенным вправо подъездом на уличном фасаде. Декоративная обработка стен отличается оригинальностью: по диагонали фасад разделяют ряды полок с полосой из «городков». Окна и проездная арка лучковой формы украшены имитацией перемычек из замковых камней. Лопатки и щипец отделаны фигурными наслаивающимися выступами. Причем на последнем из кирпича выложена сложная композиция на основе круга, помещенная в нишу. Также дом выделяет аркатурно-колончатый пояс с рядом сухариков в венчающей части.

Экспертиза подтвердила, историческую и художественную ценность объекта, а также умеренную степень подлинности первоначального облика. Это говорит об обоснованности его включения в единый госреестр объектов культурного наследия.