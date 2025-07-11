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Общество 11 июля 2025 13:36

В центре Казани появился первый «умный пешеходный переход»

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В центре Казани появился первый «умный пешеходный переход»
Фото: Комитет по транспорту Казани

На улице Большая Красная в Казани установили первый «умный пешеходный переход». Комплекс снижает риски случаев ДТП до 80% и увеличивает пропускную способность до 20%. Он включает видеодетекторы, прожекторы, проекцию на «зебру» и табло, предупреждающее водителей о пешеходах.

Благодаря «умному пешеходному переходу» водители получают предупреждение о приближении пешехода заранее. При наличии помех на дороге на информационном табло высвечиваются сигналы.

Как сообщает мэрия, в будущем в комплекс планируют добавить функцию, которая будет распознавать и фиксировать номера автомобилей, нарушающих ПДД. Информация будет автоматически отправляться в ГАИ для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

#Пешеход #Казань #мэрия
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