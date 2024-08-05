В центре Казани появилась новая зона отдыха

В центре Казани, на пересечении улиц Баумана и Кави Наджми, появилась новая зона отдыха. О ее открытии рассказали в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

При оформлении зеленого уголка использовались элементы старотатарского стиля. Здесь установлены пять скамеек и урн, вокруг которых разместились зеленые островки. Территория засажена шалфеем дубравным, 12 ивами Булата и липами Паллида, более чем 230 кустами кизильника, можжевельника и гортензий.