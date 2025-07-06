В центре Казани Porsche въехал в остановку после столкновения с легковушкой

На улице Горького в Казани водитель Porsche въехал в остановку после столкновения с автомобилем Ford. ДТП произошло в субботу вечером. В результате пострадали двое пешеходов, которые поранились стеклами от остановки, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, вина водителя марки Ford, который повернул налево со второй полосы. Пешеходы пострадали в результате разбитого стекла от остановки – мужчина упал на стекло, женщину посекло осколками – касания с авто не было», – отметили в ведомстве.

Водитель Porsche также получил травмы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.