В центре Казани погиб 17-летний подросток

Сегодня появилась информация о том, что в центре Казани погиб 17-летний парень. Его нашли под окнами одного из домов.

Как выяснилось, трагедия произошла в квартире на втором этаже. Как стало известно «Татар-информу», у парня были ножевые ранения в области груди. При этом квартира была заперта изнутри – ключи от входной двери лежали там же.

К моменту приезда медиков, парень был еще жив. Но спустя некоторое время он скончался.

В обстоятельствах этой истории в настоящее время разбираются сотрудники правоохранительных органов.