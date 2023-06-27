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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани погиб 17-летний подросток
Сегодня появилась информация о том, что в центре Казани погиб 17-летний парень. Его нашли под окнами одного из домов.
Как выяснилось, трагедия произошла в квартире на втором этаже. Как стало известно «Татар-информу», у парня были ножевые ранения в области груди. При этом квартира была заперта изнутри – ключи от входной двери лежали там же.
К моменту приезда медиков, парень был еще жив. Но спустя некоторое время он скончался.
В обстоятельствах этой истории в настоящее время разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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