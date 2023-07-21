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В центре Казани планируют установить памятник шахматисту Рашиду Нежметдинову
О планах по установке памятника шахматисту Рашиду Нежметдинову в Казани рассказал в программе «Интервью без галстука» директор Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам и го директор учреждения Рустам Гарифуллин.
«Сейчас мы вынашиваем идею создать рядом с памятником Вахитову, который находится в 100 м от нас, памятник тренеру, который играет с ребенком. В качестве тренера мы хотим использовать образ Рашида Нежметдинова, чьим именем названа наша школа, а спортсменом будет Анатолий Карпов», – рассказал Гарифуллин.
Он отметил, что данные образы выбраны неслучайно – Анатолий Карпов был учеником татарстанского спортсмена и шахматиста Рашида Нежметдинова.
«Рашид Нежметдинов, спортсмен, шахматист из Татарстана, был тренером у него в течение одного года или даже двух лет, когда Карпов был членом детской сборной страны. Поэтому мы думаем, что композиция, где Нежметдинов играет с маленьким Карповым в шахматы, приукрасит нашу общественную жизнь», – подчеркнул Гарифуллин.
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