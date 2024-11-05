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Общество 5 ноября 2024 10:45

В центре Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина»

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На ряде улиц Казани 6 ноября ограничат розничную продажу алкоголя. Меры примут для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча «Рубин» — «ЦСКА», следует из постановления Кабинета Министров РТ.

Решение касается торговых объектов по улицам Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Кремлевской, Лево-Булачной и Право-Булачной, Московской, Джалиля, Профсоюзной, Пушкина, Тази Гиззата, Татарстан, Ташаяк, Университетской, Чернышевского и в границах следующей территории: по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, по улице Чистопольской до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, по улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до улицы Гаврилова, 10, по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, далее, вдоль края акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Исключением станет розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

#продажа алкоголя #футбольный матч
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