В центре Казани ограничат движение из-за фестиваля «Профсоюзная»

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В конце этой недели в центре столицы Татарстана ограничат движение транспорта из-за проведения мультиформатного фестиваля «Профсоюзная». Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Движение автомобилей окажется ограничено по улице Профсоюзная на участке от улицы Чернышевского до улицы Астрономическая, по улице Кави Наджми от улицы Профсоюзная до улицы Рахматуллина (в обе стороны) и по улице Мусы Джалиля от улицы Профсоюзная до улицы Кремлевская (в обе стороны).

Ограничение будет действовать с 20 часов пятницы, 15 сентября, до 7 часов утра воскресенья, 20 сентября.

Upd. (10.08): Хедлайнером фестиваля городских индустрий «Фабрика. Профсоюзная» станет электронная группа «ЛАУД» из Уфы, ее выступление начнется 16 сентября в 21 час.

В программу фестиваля входят турниры по шахматам и настольному теннису, лекции, танцевальные батлы, обмен вещами и растениями, показ спектакля во дворе бара и концерты, сообщает пресс-служба мэрии Казани.