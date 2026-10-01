В центре Казани обнаружили фрагмент скелета неизвестного огромного существа

Фото: © Михаил Егоров / kazan.mk.ru

Фрагмент скелета крупного существа обнаружили во время земляных работ на улице Яхина в центре Казани. Найденный позвонок имеет диаметр около 20 см, сообщил очевидец «МК в Казани».

Для сравнения, диаметр позвонков лошади обычно составляет не более 5–6 см. Сейчас специалисты Института археологии имени А.Х. Халикова проводят работы на месте находки и планируют передать фрагмент палеонтологам.

Земляные работы ведутся рядом со зданием ЦУМа. На участке московская компания планирует построить бизнес-центр с подземной парковкой. Ранее во время раскопок здесь обнаружили фрагменты кирпичных и деревянных построек, старинные монеты и другие исторические артефакты.

Пока неизвестно, находился ли фрагмент скелета в историческом грунте или оказался на участке случайно. Не исключено, что он мог попасть сюда вместе с песком, который используют для прокладки коммуникаций.