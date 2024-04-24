В центре Казани начали строить индивидуальный жилой дом без согласования с властями

В Казани на улице Пехотной начали строить индивидуальный жилой дом без согласования с городскими властями. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова на брифинге в Кабмине заявила, что по этому поводу они вынуждены были обратиться в исполком города, а тот уже направил обращение в суд.

«Мы сейчас через суд вынуждены выяснять, в чем дело, почему один проект согласовывается по всем правилам с разработкой проекта, а другой совершенно без всяких согласований с нарушениями строится?» – отметила Балтусова.

Замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова в связи с этим напомнила, что регистрация объектов по дачной амнистии в упрощенном порядке не означает их законность.

«Статус самовольной постройки не отменяется. К сожалению, в настоящее время очень часто используют дачную амнистию, чтобы не оформлять необходимую документацию», — рассказала она.

Латыпова добавила, что в исторических поселениях существуют особые требования к внешнему облику объекта. Однако люди стараются избегать всех правил, опираясь на федеральный закон.

«В настоящее время правообладатель этого объекта обратился за согласованием проекта как положено. Проект будет согласовываться в устанавливаемом порядке. Если правообладатель сможет привести его в соответствии с требованиями исторического поселения, это поможет сохранить его постройку, ситуация такая», – заключила Латыпова.