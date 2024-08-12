В центре Казани на два дня ограничат продажу алкоголя

13 и 14 августа на ряде улиц в Казани ограничат продажу алкоголя. Меры приняты для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча между «Рубином» и «Зенитом» (Санкт-Петербург). Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет касается розничной продажи алкогольных напитков на улицах Астрономической, Баумана, Наджми, Джалиля, Университетской, Профсоюзной и Чернышевского. Однако действие постановления не касается заведений общепита.