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В центре Казани на день появился автомат с бесплатным мерчем «Движения Первых»
В течение 18 января юные казанцы могут бесплатно получить мерч «Движения первых» либо купить журнал «Салават купере» с символом движения Барсиком. Однодневная акция, организованная совместно с «Татмедиа», проходит на станции метро «Площадь Габдуллы Тукая».
Организаторы предупреждают, что уже завтра утром автоматы вновь полностью заполнят газеты и журналы «Татмедиа» — акция будет вестись только сегодня.
Ребята могут получить стикерпаки и развивающие «Дневнички» дошкольника». Также внутри автомата находится январский номер детского журнала «Салават купере», разработанный совместно с «Движением Первых». Он посвящен зимним приключениям символа движения Барсика. Стоимость журнала — 70 рублей, в подарок к нему идет круглая наклейка со смолой.
Приобрести журнал можно будет до конца января – он будет представлен в автоматах по продаже журналов «Татмедиа», а также на маркетплейсах.
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