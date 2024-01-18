В центре Казани на день появился автомат с бесплатным мерчем «Движения Первых»

В течение 18 января юные казанцы могут бесплатно получить мерч «Движения первых» либо купить журнал «Салават купере» с символом движения Барсиком. Однодневная акция, организованная совместно с «Татмедиа», проходит на станции метро «Площадь Габдуллы Тукая».

Организаторы предупреждают, что уже завтра утром автоматы вновь полностью заполнят газеты и журналы «Татмедиа» — акция будет вестись только сегодня.

Ребята могут получить стикерпаки и развивающие «Дневнички» дошкольника». Также внутри автомата находится январский номер детского журнала «Салават купере», разработанный совместно с «Движением Первых». Он посвящен зимним приключениям символа движения Барсика. Стоимость журнала — 70 рублей, в подарок к нему идет круглая наклейка со смолой.

Приобрести журнал можно будет до конца января – он будет представлен в автоматах по продаже журналов «Татмедиа», а также на маркетплейсах.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.