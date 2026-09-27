В центре Казани могут ограничить движение в день послания Раиса РТ Госсовет

В центре Казани 28 сентября, в день оглашения послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, могут ограничить движение и стоянку транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает мэрия Казани.

Ограничения планируются с 7:00 до 12:00 при необходимости перекрытия на следующих участках:

ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Бассейной (в обоих направлениях);

ул. Театральная, на участке от ул. Тельмана до ул. Дзержинского (в обоих направлениях);

ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной.

На этот же период в центре города запретят движение и парковку на электросамокатах и велосипедах.