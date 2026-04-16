В центре Казани могут ограничить движение транспорта 5 мая из-за военизированной эстафеты

В центре Казани возможно временное ограничение движения транспортных средств 5 мая в связи с проведением военизированной эстафеты. Это следует из документа постановления Исполнительного комитета города, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает возможность введения запрета на проезд с 9 до 15 часов на участке от улицы Вишневского до дома 7Д по улице Николая Ершова. Ограничения планируют ввести при необходимости для обеспечения безопасности в дни проведения соревнований.

Комитету по транспорту поручено организовать установку временных дорожных знаков и зачехление существующих.

В поставлении также указано, что планируется организовать запрет парковки и движения средств индивидуальной мобильности на указанном участке.

Комитет внешнего благоустройства совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов организует перекрытие проезда грузовой техникой или противотаранными блоками.

Управлению МВД по Казани рекомендовано обеспечить контроль за безопасностью дорожного движения и выполнение распорядительно-регулировочных действий.

Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани.