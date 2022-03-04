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Ру Тат
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Происшествия
4 марта 2022  17:39
Павел Климчак

В центре Казани легковушка сбила на пешеходном переходе 12-летнего мальчика

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Авария произошла сегодня в районе трех часов дня в центре Казани, на перекрестке улиц Дзержинского – Чернышевского. 21-летний водитель легковушки сбил на зебре 12-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенка с различными травмами доставили в больницу, как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Казани напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», – сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Казани Гузель Хамдеева.

#ДТП #сбили ребенка
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