В центре Казани легковушка сбила на пешеходном переходе 12-летнего мальчика

Авария произошла сегодня в районе трех часов дня в центре Казани, на перекрестке улиц Дзержинского – Чернышевского. 21-летний водитель легковушки сбил на зебре 12-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенка с различными травмами доставили в больницу, как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Казани напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», – сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Казани Гузель Хамдеева.