В центре Казани легковушка сбила девушку на тротуаре

Сегодня на улице Пушкина, рядом с ТЦ «Кольцо», легковушка заехала на тротуар и сбила девушку, после чего машина влетела в столб.

Фото: очевидцев

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, пострадавшая шла на работу – она работает в одной из фирм в этом районе. Она получила травму ноги. Девушка может ходить самостоятельно, ее прямо сейчас осматривают врачи.

В Госавтоинспекции Казани агентству уточнили, что за рулем автомобиля Geely была 53-летняя женщина. Пострадавшую увезли в ближайшую больницу.