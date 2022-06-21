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Ру Тат
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Происшествия
21 июня 2022  11:35
Павел Климчак

В центре Казани легковушка сбила девушку на тротуаре

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Сегодня на улице Пушкина, рядом с ТЦ «Кольцо», легковушка заехала на тротуар и сбила девушку, после чего машина влетела в столб.

 

Фото: очевидцев

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, пострадавшая шла на работу – она работает в одной из фирм в этом районе. Она получила травму ноги. Девушка может ходить самостоятельно, ее прямо сейчас осматривают врачи.

В Госавтоинспекции Казани агентству уточнили, что за рулем автомобиля Geely была 53-летняя женщина. Пострадавшую увезли в ближайшую больницу.

#ДТП #сбили девушку
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