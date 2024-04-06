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В центре Казани «Лада» разбилась о столб, водителя из машины вытаскивали спасатели
Минувшей ночью в центре Казани произошло серьезное ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.
37-летний водитель «Лады» превысил скорость, не справился с управлением и протаранил столб.
Машина получила настолько серьезные повреждения, что потребовалась помощь спасателей, чтобы вытащить водителя из разбитой машины.
Автовладельца госпитализировали с различными травмами.
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