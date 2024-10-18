Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани из-за жалоб закрыли бар Gocci
Винный бар Gocci на улице Баумана закрыли на 60 суток из-за жалоб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
В заведении выявили нарушение – бар регулярно превышает уровень допустимого шума, который представляет угрозу здоровья людей. Суд приостановил работу бара на 60 суток для устранения нарушения.
Решение суда исполнили судебные приставы отделения по Вахитовскому району Казани.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников