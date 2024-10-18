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Происшествия 18 октября 2024 16:39

В центре Казани из-за жалоб закрыли бар Gocci

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Винный бар Gocci на улице Баумана закрыли на 60 суток из-за жалоб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

В заведении выявили нарушение – бар регулярно превышает уровень допустимого шума, который представляет угрозу здоровья людей. Суд приостановил работу бара на 60 суток для устранения нарушения.

Решение суда исполнили судебные приставы отделения по Вахитовскому району Казани.

Фото: © ГУФССП по РТ

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