news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 мая 2026 14:12

В центре Казани из-за саммита Россия – АСЕАН с 16 по 20 июня перекроют улицы

Читайте нас в
Телеграм
В центре Казани из-за саммита Россия – АСЕАН с 16 по 20 июня перекроют улицы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Движение и парковку транспорта на ряде улиц ограничат в Казани в период подготовки и проведения саммита Россия – АСЕАН. Решение проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать с 16 по 20 июня. В этот период движение и стоянка транспортных средств, средств индивидуальной мобильности и транспорта курьерских служб доставки будут ограничены на следующих участках:

  • улицы Пушкина и Театральная на отрезке между улицами Карла Маркса и Большой Красной;
  • участок улицы Карла Маркса в зоне муниципальной парковки между Пушкина и Театральной;
  • улицы Марселя Салимжанова, Спартаковская, Хади Такташа (на разных отрезках между Туфана Миннуллина, Артема Айдинова и Нурсултана Назарбаева);
  • улицы Назиба Жиганова и Петра Полушкина;
  • улицы Московская, Ташаяк и Лево-Булачная на центральных участках;
  • территория парковок у Международного конноспортивного комплекса «Казань», включая подъездную дорогу от проспекта Альберта Камалеева;
  • парковка №144 у дома №1А по улице Николая Ершова;
  • улицы Лесгафта, Роща Фрунзе, Карла Маркса (в том числе участок от Батурина до Миславского);
  • улицы Островского, Право-Булачная и Университетская на нескольких участках в центре города;
  • улица Профсоюзная и Большая Красная на отдельных отрезках;
  • парковочные зоны у домов на улице Фатыха Амирхана, включая дома №1, №1А и №1И;
  • улицы Алексeя Козина, Чистопольская и Абдуллы Бичурина;
  • улицы Саид-Галеева, Рустема Яхина и Петербургская;
  • Щербаковский переулок;
  • парковочные зоны и проезды у домов на улицах Декабристов, Односторонка Гривки, Аграрная, Московская, Рауиса Гареева, Яраткан, Проспект Победы и других;
  • у станций Казанского метрополитена, включая прилегающие павильоны и вестибюли;
  • улицы Коротченко, Вячеслава Алемасова и Оренбургский тракт (на отдельных участках);
  • внутренние проезды в районе Деревни Универсиады и вдоль Оренбургского тракта.

На период с 16 по 20 июня также будет ограничено движение и стоянка транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.

#ограничение движения #перекрытие улиц
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

21 мая 2026

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

20 мая 2026
Новости партнеров