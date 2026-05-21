В центре Казани из-за саммита Россия – АСЕАН с 16 по 20 июня перекроют улицы

Движение и парковку транспорта на ряде улиц ограничат в Казани в период подготовки и проведения саммита Россия – АСЕАН. Решение проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать с 16 по 20 июня. В этот период движение и стоянка транспортных средств, средств индивидуальной мобильности и транспорта курьерских служб доставки будут ограничены на следующих участках:

улицы Пушкина и Театральная на отрезке между улицами Карла Маркса и Большой Красной;

участок улицы Карла Маркса в зоне муниципальной парковки между Пушкина и Театральной;

улицы Марселя Салимжанова, Спартаковская, Хади Такташа (на разных отрезках между Туфана Миннуллина, Артема Айдинова и Нурсултана Назарбаева);

улицы Назиба Жиганова и Петра Полушкина;

улицы Московская, Ташаяк и Лево-Булачная на центральных участках;

территория парковок у Международного конноспортивного комплекса «Казань», включая подъездную дорогу от проспекта Альберта Камалеева;

парковка №144 у дома №1А по улице Николая Ершова;

улицы Лесгафта, Роща Фрунзе, Карла Маркса (в том числе участок от Батурина до Миславского);

улицы Островского, Право-Булачная и Университетская на нескольких участках в центре города;

улица Профсоюзная и Большая Красная на отдельных отрезках;

парковочные зоны у домов на улице Фатыха Амирхана, включая дома №1, №1А и №1И;

улицы Алексeя Козина, Чистопольская и Абдуллы Бичурина;

улицы Саид-Галеева, Рустема Яхина и Петербургская;

Щербаковский переулок;

парковочные зоны и проезды у домов на улицах Декабристов, Односторонка Гривки, Аграрная, Московская, Рауиса Гареева, Яраткан, Проспект Победы и других;

у станций Казанского метрополитена, включая прилегающие павильоны и вестибюли;

улицы Коротченко, Вячеслава Алемасова и Оренбургский тракт (на отдельных участках);

внутренние проезды в районе Деревни Универсиады и вдоль Оренбургского тракта.

На период с 16 по 20 июня также будет ограничено движение и стоянка транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.