В центре Казани из-за саммита Россия – АСЕАН с 16 по 20 июня перекроют улицы
Движение и парковку транспорта на ряде улиц ограничат в Казани в период подготовки и проведения саммита Россия – АСЕАН. Решение проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения будут действовать с 16 по 20 июня. В этот период движение и стоянка транспортных средств, средств индивидуальной мобильности и транспорта курьерских служб доставки будут ограничены на следующих участках:
- улицы Пушкина и Театральная на отрезке между улицами Карла Маркса и Большой Красной;
- участок улицы Карла Маркса в зоне муниципальной парковки между Пушкина и Театральной;
- улицы Марселя Салимжанова, Спартаковская, Хади Такташа (на разных отрезках между Туфана Миннуллина, Артема Айдинова и Нурсултана Назарбаева);
- улицы Назиба Жиганова и Петра Полушкина;
- улицы Московская, Ташаяк и Лево-Булачная на центральных участках;
- территория парковок у Международного конноспортивного комплекса «Казань», включая подъездную дорогу от проспекта Альберта Камалеева;
- парковка №144 у дома №1А по улице Николая Ершова;
- улицы Лесгафта, Роща Фрунзе, Карла Маркса (в том числе участок от Батурина до Миславского);
- улицы Островского, Право-Булачная и Университетская на нескольких участках в центре города;
- улица Профсоюзная и Большая Красная на отдельных отрезках;
- парковочные зоны у домов на улице Фатыха Амирхана, включая дома №1, №1А и №1И;
- улицы Алексeя Козина, Чистопольская и Абдуллы Бичурина;
- улицы Саид-Галеева, Рустема Яхина и Петербургская;
- Щербаковский переулок;
- парковочные зоны и проезды у домов на улицах Декабристов, Односторонка Гривки, Аграрная, Московская, Рауиса Гареева, Яраткан, Проспект Победы и других;
- у станций Казанского метрополитена, включая прилегающие павильоны и вестибюли;
- улицы Коротченко, Вячеслава Алемасова и Оренбургский тракт (на отдельных участках);
- внутренние проезды в районе Деревни Универсиады и вдоль Оренбургского тракта.
На период с 16 по 20 июня также будет ограничено движение и стоянка транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.