В центре Казани из-за крестного хода ограничат движение транспорта

В Казани в связи с проведением крестного хода, который традиционно проходит 4 ноября в честь Казанской иконы Божией Матери, будет ограничено движение транспорта. Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Ограничение будет действовать с 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября по ул.Миславского — на участке от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная.

Более масштабное ограничение запланировано на 4 ноября. В этот день с 07.00 до 13.00 движение транспорта будет закрыто по улицам Кремлевская (на участке от ул.Чернышевского до площади Первого Мая), Профсоюзная (на участке от ул.Чернышевского до ул.Ташаяк), съезду с площади Первого Мая (на участке от ул.Кремлевская до ул.Право-Булачная), Баумана (на участке от ул.Профсоюзная до ул.Батурина), съезду с площади Тысячелетия на ул.Батурина, съезду с ул.Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, Батурина (на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул.Дзержинского), Большая Красная (на участке от ул.Япеева до ул.Батурина), Карла Маркса (на участке от ул.Батурина до ул.Япеева), Япеева (на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная, Миславского (на участке от ул. К.Маркса до ул.Дзержинского).

В прошлом году проведение крестного хода в Казани было отменено в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.