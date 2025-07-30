В центре Казани из-за чемпионата по спортивному ориентированию ограничат движение
Движение транспорта ограничат 9, 10 и 12 августа на некоторых улицах Казани. Мера связана с организацией и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию, сообщили в мэрии.
9 августа с 7:00 до 12:30 введут ограничение движения на следующих участках дороги:
- Ивановский спуск, в направлении от площади Первого Мая до ул. Профсоюзной;
- ул. Профсоюзная, в направлении от ул. Чернышевского до Ивановского спуска.
10 августа с 8:00 до 13:00 ограничения затронут следующие улицы:
- ул. Зайни Султана, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения);
- ул. Фатыха Карима, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения).
12 августа с 8:00 до 13:00 ограничат движения на следующих улицах:
- ул. Малая Красная, в направлении от ул. Адамюка до площади Султан-Галиева (приостановление двух направлений движения);
- ул. Пушкина в направлении от дома №78 на ул. Пушкина до площади Султан-Галиева (приостановление двух направлений движения).