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Общество 30 июля 2025 11:07

В центре Казани из-за чемпионата по спортивному ориентированию ограничат движение

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В центре Казани из-за чемпионата по спортивному ориентированию ограничат движение
Фото: «Татар-информ»

Движение транспорта ограничат 9, 10 и 12 августа на некоторых улицах Казани. Мера связана с организацией и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию, сообщили в мэрии.

9 августа с 7:00 до 12:30 введут ограничение движения на следующих участках дороги:

  • Ивановский спуск, в направлении от площади Первого Мая до ул. Профсоюзной;
  • ул. Профсоюзная, в направлении от ул. Чернышевского до Ивановского спуска.

10 августа с 8:00 до 13:00 ограничения затронут следующие улицы:

  • ул. Зайни Султана, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения);
  • ул. Фатыха Карима, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения).

12 августа с 8:00 до 13:00 ограничат движения на следующих улицах:

  • ул. Малая Красная, в направлении от ул. Адамюка до площади Султан-Галиева (приостановление двух направлений движения);
  • ул. Пушкина в направлении от дома №78 на ул. Пушкина до площади Султан-Галиева (приостановление двух направлений движения).
#ограничение движения #соревнования #Казань
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