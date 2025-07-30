В центре Казани из-за чемпионата по спортивному ориентированию ограничат движение

Фото: «Татар-информ»

Движение транспорта ограничат 9, 10 и 12 августа на некоторых улицах Казани. Мера связана с организацией и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию, сообщили в мэрии.

9 августа с 7:00 до 12:30 введут ограничение движения на следующих участках дороги:

Ивановский спуск, в направлении от площади Первого Мая до ул. Профсоюзной;

ул. Профсоюзная, в направлении от ул. Чернышевского до Ивановского спуска.

10 августа с 8:00 до 13:00 ограничения затронут следующие улицы:

ул. Зайни Султана, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения);

ул. Фатыха Карима, в направлении от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри (приостановление двух направлений движения).

12 августа с 8:00 до 13:00 ограничат движения на следующих улицах: