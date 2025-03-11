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Происшествия 11 марта 2025 11:27

В центре Казани инспекторы ДПС поймали пьяную автоледи без прав

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Утром на улице Пушкина в Казани сотрудники ДПС остановили автомобиль Daewoo Matiz для проверки документов. За рулем оказалась пьяная 30-летняя женщина из Башкортостана. Вместе с ней в машине находилась ее пятилетняя дочь, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Проверка показала, что водитель ранее уже была лишена прав на управление транспортом сроком на 12 месяцев.

Во время оформления протокола женщина уснула в патрульной машине. Ребенку вызвали скорую помощь из-за высокой температуры, после чего девочку госпитализировали.

На нарушительницу был составлен административный протокол, а машина отправлена на спецстоянку. Также возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергшимся административному наказанию».

#пьяные водители #госавтоинспекция казани #Уголовное дело
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