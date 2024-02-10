В центре Казани иномарка вылетела на красный и протаранила «Ладу»

На пересечении улиц Камала и Лево-Булачной произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Mitsubishi проехал на красный и врезался в «Ладу».

Водитель отечественной легковушки получил травмы, но был отпущен медиками после осмотра.