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Происшествия 10 февраля 2024 14:00

В центре Казани иномарка вылетела на красный и протаранила «Ладу»

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На пересечении улиц Камала и Лево-Булачной произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Mitsubishi проехал на красный и врезался в «Ладу».

Водитель отечественной легковушки получил травмы, но был отпущен медиками после осмотра.

#дтп в казани
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