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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани иномарка сбила пешехода, он в больнице
Вчера в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander двигался по улице Гоголя и при совершении левого поворота не уступил дорогу и сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.
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