В центре Казани иномарка сбила пешехода, он в больнице

Вчера в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander двигался по улице Гоголя и при совершении левого поворота не уступил дорогу и сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.