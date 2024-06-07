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Происшествия 7 июня 2024 08:18

В центре Казани иномарка сбила пешехода, он в больнице

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Вчера в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander двигался по улице Гоголя и при совершении левого поворота не уступил дорогу и сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.

#сбили мужчину
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