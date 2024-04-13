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Происшествия 13 апреля 2024 09:39

У стен Казанского Кремля иномарка сбила мужчину на электросамокате

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Минувшей ночью в центре Казани произошло ДТП с электросамокатом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Баумана водитель иномарки совершил наезд на мужчину на прокатном электросамокате Whooch.

В результате пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудниками полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

#электросамокаты
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