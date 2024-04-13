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У стен Казанского Кремля иномарка сбила мужчину на электросамокате
Минувшей ночью в центре Казани произошло ДТП с электросамокатом, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Баумана водитель иномарки совершил наезд на мужчину на прокатном электросамокате Whooch.
В результате пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудниками полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
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