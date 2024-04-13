У стен Казанского Кремля иномарка сбила мужчину на электросамокате

Минувшей ночью в центре Казани произошло ДТП с электросамокатом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Баумана водитель иномарки совершил наезд на мужчину на прокатном электросамокате Whooch.

В результате пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудниками полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.