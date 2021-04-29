В центре Казани ГИБДД проведет рейд по электросамокатам

Мероприятие пройдет сегодня с 10.00 на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзной.

Как отметили в ГИБДД Казани, родителям необходимо объяснить детям, что катание на самокатах и электросамокатах должно быть в парках, скверах и специально отведенных и оборудованных для этого местах, а не на проезжей части.

«Доверяя детям управление электросамокатом вы подвергаете их жизни опасности. Покупая или приобретая электросамокаты, внимательно изучите все характеристики, в том числе и мощность электродвигателя. При отсутствии навыков управления подобными агрегатами следует воздержаться от выезда на дороги общего пользования», – пояснили в Госавтоинспекции города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэрия Казани считает неприемлемым хаотичную расстановку самокатов по городу.