В центре Казани девушка по пояс вылезла из люка иномарки на ходу, ГИБДД наказала водителя
Во время мониторинга соцсетей сотрудники ГИБДД Казани увидели два ролика, на которых водители нарушали правила перевозки людей.
Первый инцидент произошел в поселке Салмачи. На видео попало, как сразу несколько молодых людей вылезли из окон и из-под крыши легковушки Kia. Второй случай сняли на видео в центре Казани. Девушка вылезла из люка автомобиля Volvo на ходу.
Стражи порядка установили личности обоих водителей и пригласили их на профилактическую беседу. Оба признали свое нарушение ПДД. На них составили материалы за нарушение правил применения ремней безопасности, расположения авто на проезжей части, а также за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, на 19-летнего водителя Kia составили протокол за отсутствие страховки.
В Госавтоинспекции Казани напоминают, что водитель несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, поэтому обязан не только сам соблюдать ПДД, а еще и проконтролировать, чтобы ПДД соблюдали и пассажиры.