news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 5 ноября 2023 17:03

В центре Казани частично перекрыт тротуар у гостиницы, в которой останавливался Шаляпин

Скопировать ссылку

Из-за ремонта в историческом здании гостиницы «Волжско-Камские номера» ограничено движение по тротуару по ул.Кремлевской. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Тротуар у здания №27 будет частично перекрыт до 22 января 2024 года.

Ранее стало известно, что в историческом здании, в котором располагалась гостиница «Волжско-Камские номера», откроется апарт-отель. Объект был построен в конце XIX века. Дважды — в 1890 и 1909 годах — в гостинице останавливался известный оперный певец Федор Шаляпин.

#ограничение движения #Федор Шаляпин #гостиница
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100