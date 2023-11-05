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В центре Казани частично перекрыт тротуар у гостиницы, в которой останавливался Шаляпин
Из-за ремонта в историческом здании гостиницы «Волжско-Камские номера» ограничено движение по тротуару по ул.Кремлевской. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Тротуар у здания №27 будет частично перекрыт до 22 января 2024 года.
Ранее стало известно, что в историческом здании, в котором располагалась гостиница «Волжско-Камские номера», откроется апарт-отель. Объект был построен в конце XIX века. Дважды — в 1890 и 1909 годах — в гостинице останавливался известный оперный певец Федор Шаляпин.
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