Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани частично перекроют три улицы
С 18 сентября до 11 мая в Казани ограничат проезд по ул.Рахматуллина, Профсоюзной и Кави Наджми. Мера принята на время проведения реконструкции объектов культурного наследия, сообщает мэрия столицы РТ.
Закроют движение по следующим участкам:
— по ул.Кави Наджми на отрезке от ул.Профсоюзной до Рахматуллина;
— ул.Мусы Джалиля — от Профсюзной до дома № 18/2;
— ул.Рахматуллина — от ул.Кави Наджми до здания № 2/18.
На последнем из участков движение перекроют частично.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»