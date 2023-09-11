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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 15:17

В центре Казани частично перекроют три улицы

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С 18 сентября до 11 мая в Казани ограничат проезд по ул.Рахматуллина, Профсоюзной и Кави Наджми. Мера принята на время проведения реконструкции объектов культурного наследия, сообщает мэрия столицы РТ.

Закроют движение по следующим участкам:
— по ул.Кави Наджми на отрезке от ул.Профсоюзной до Рахматуллина;
— ул.Мусы Джалиля — от Профсюзной до дома № 18/2;
— ул.Рахматуллина — от ул.Кави Наджми до здания № 2/18.

На последнем из участков движение перекроют частично.

#ограничение движения
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